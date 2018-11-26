МИД назвал инцидент в Керченском проливе предлогом для усиления санкций

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МИД РФ назвал инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе провокацией, нацеленной на создание предлога для наращивания санкций против России.

"Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России", — говорится в заявлении ведомства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>