МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва возмущена нападением радикалов на Украине на диппредставительства России и причиненным им ущербом, РФ требует привлечь к ответственности виновных, говорится в заявлении МИД РФ.

"Возмущены также очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства, причиненным им ущербом. Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

У посольства РФ в Киеве в воскресенье вечером собрались митингующие, которые на фоне инцидента с задержанием украинских военных кораблей российскими пограничниками выражали протест против действий РФ. Участники митинга принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины. На месте работала полиция, вела диалог с протестующими. По данным интернет-издания "Украинская правда", во время митинга неподалеку от посольства РФ в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



