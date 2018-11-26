Лавров обсудит с главой МИД Франции сохранение СВПД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан на предстоящих переговорах в Париже обсудят сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в комментарии МИД РФ.

Переговоры состоятся 27 ноября.

"Из международных тем приоритетное внимание планируется уделить сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, включая защиту интересов российских и французских компаний от экстерриториального действия антииранских санкций США, и вопросам формирования новых контуров европейской безопасности, в том числе в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.