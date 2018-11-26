В Кремле назвали инцидент в Керченском проливе провокацией

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

ПЕСКОВ ОБ ИНЦИДЕНТЕ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ: УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ ВТОРГЛИСЬ В ВОДЫ РФ, НЕ ОТВЕЧАЛИ НИ НА КАКИЕ ЗАПРОСЫ, ЭТО БЫЛА ПРОВОКАЦИЯ

РИА НОВОСТИ