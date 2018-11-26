В Одессе в здание российского консульства бросили дымовую шашку, пишут СМИ

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Около 200 человек пикетировали здание Генерального консульства РФ в Одессе в связи с инцидентом в Керченском проливе, во двор российского представительства бросили дымовую шашку, передает в понедельник агентство УНИАН.

Акции у российских дипучреждений на Украине проходят с вечера воскресенья, когда файерами и дымовыми шашками забросали посольство РФ в Киеве; затем во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров.

По данным агентства, активисты прикрепили к ограде здания флаг Украины. Они пытались пройти в здание, чтобы встретится с консулом, но их не пустили, объяснив, что понедельник – неприемный день. Как передает УНИАН, кто-то из собравшихся зажёг петарды, через ограду перебросили дымовую шашку, несмотря на то, что за порядком следило большое количество правоохранителей, а участников акции, идущих к консульству, обыскивали.

"Утром около 200 человек пикетировали Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе, охрана которого сегодня значительно усилена… Собравшиеся выразили протест против вчерашних действий РФ в отношении украинских военных моряков, потребовали ликвидировать генконсульство", — говорится в сообщении.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях, решение еще должна утвердить Верховная рада.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



