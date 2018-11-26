Песков: созыва заседания СБ по ситуации в Керченском проливе не планируется

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в Москве, созыва экстренного заседание Совбеза РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Песков сообщил журналистам, что Путин находится в Москве. Отвечая на вопрос, будет ли созвано экстренное заседание Совета Безопасности, он заявил: "Нет, не планируется".

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