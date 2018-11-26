В Раде призвали привлечь ЕС к урегулированию в Черном море

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко призвал к скорейшим переговорам при посредничестве ЕС для урегулирования кризисной ситуации в Черном море.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

"Наша позиция заключается в том, что сейчас необходимо пригласить структуры Европейского союза, чтобы они определили площадку и выступили посредником для проведения прямых переговоров между представителями властей Украины и РФ. Это нужно сделать ради того, чтобы избежать массовых трагедий в случае эскалации военного конфликта. Необходимо немедленно приступить к прямым переговорам, для того чтобы сберечь жизни людей", — цитирует Бойко его пресс-служба в понедельник.

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