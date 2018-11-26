В Раде призвали привлечь ЕС к урегулированию в Черном море

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко призвал к скорейшим переговорам при посредничестве ЕС для урегулирования кризисной ситуации в Черном море.
"Наша позиция заключается в том, что сейчас необходимо пригласить структуры Европейского союза, чтобы они определили площадку и выступили посредником для проведения прямых переговоров между представителями властей Украины и РФ. Это нужно сделать ради того, чтобы избежать массовых трагедий в случае эскалации военного конфликта. Необходимо немедленно приступить к прямым переговорам, для того чтобы сберечь жизни людей", — цитирует Бойко его пресс-служба в понедельник.