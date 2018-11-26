МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полиция специального административного района КНР Гонконг задержала двоих российских туристов по подозрению в краже сумки Louis Vuitton стоимостью 29 тысяч гонконгских долларов (около 3,7 тысячи долларов США), сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, задержанные — мужчины, возрастом 36 и 44 лет. Сообщается, что обвинения им еще не были предъявлены.

Как сообщается, полицейские провели задержание в воскресенье, всего через несколько часов после сообщения о краже. Предварительное расследование показало, что дорогой аксессуар вынесли из магазина, обернув алюминиевой фольгой, чтобы обойти охранную сигнализацию.

Отмечается, что полиция также расследует причастность мужчин к другой магазинной краже — из магазина Chanel, откуда в пятницу украли сумку стоимостью 240 тысяч гонконгских долларов (более 30 тысяч долларов США). По словам источника, в обоих случаях воры действовали по схожей схеме.