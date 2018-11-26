Песков не знает, обсудят ли Путин и Трамп инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ответ на вопрос о том, будет ли ими обсуждаться ситуация в Керченском проливе.

"Я не знаю, давайте дождемся", — сказал он в понедельник журналистам.

Песков отметил, что вскоре, вечером по Москве, ситуацию обсудит СБ ООН.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ситуация настолько серьезная, что именно в СБ ООН необходимо проанализировать ее.

"Ещё раз повторяю, это очень серьезная провокация, которую нужно рассматривать именно в основном институте международной политики",- сказал он.

"Войдёт ли это в повестку дня двусторонних переговоров или нет, посмотрим",- добавил Песков.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>