ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Введение военного положения на Украине не повлияет на ход минских договоренностей по Донбассу, заявил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"На минский процесс это (введение военного положения на Украине — ред.) не повлияет, минский процесс находится вне компетенции Украины на сегодня. Они там принимают те решения, на которые их вынуждают извне. Если бы не давление со стороны той же Франции и Германии, я боюсь, у нас не было бы ни единого шанса подписать ни единого документа с представителями Украины", — сказал Дейнего.

По его словам, Киев на переговорах в Минске саботирует политическое разрешение конфликта в Донбассе. "У нас более 80 заседаний не работает политическая группа эффективно", — заявил Дейнего.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>