В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд считает, что в ситуации вокруг Керченского пролива крайне важно избегать эскалации.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

"Крайне важно избегать дальнейшей эскалации в регионе", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении генсека.

В нем отмечается, что "свободное прохождение Керченского пролива гарантируется соглашением между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива". Генсек напомнил, что документ "был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году".

"Согласно этому соглашению, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами…. Соглашение должно соблюдаться", — добавил он.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



