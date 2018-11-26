В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд считает, что в ситуации вокруг Керченского пролива крайне важно избегать эскалации.
"Крайне важно избегать дальнейшей эскалации в регионе", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении генсека.
В нем отмечается, что "свободное прохождение Керченского пролива гарантируется соглашением между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива". Генсек напомнил, что документ "был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году".
"Согласно этому соглашению, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами…. Соглашение должно соблюдаться", — добавил он.