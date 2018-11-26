Глава МИД Германии призвал Россию и Украину к деэскалации

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российскую и украинскую стороны к деэскалации после событий в районе Керченского пролива.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

"Развитие событий вызывает тревогу. Российская блокада пролива в Азовское море неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята. Мы призываем обе стороны к деэскалации", — приводит цитату Мааса Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



