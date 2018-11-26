Хочет ли Порошенко отменить выборы. Зачем Киев вводит военное положение

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал президента Петра Порошенко, предложившего ввести в стране военное положение после инцидента в Керченском проливе. Особый правовой режим даст президенту почти неограниченную власть: он сможет запрещать политические партии, разрешить забирать имущество у граждан, заменять гражданские власти военной администрацией. И даже установить диктатуру, считают оппоненты Порошенко. Слово за Верховной радой.

Что произошло в Керченском проливе

В воскресенье, 25 ноября, катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России, нарушив тем самым Конвенцию ООН по морскому праву. Войдя во временно закрытую акваторию, катера и буксир совершали опасные маневры, на обращения пограничников не реагировали.

Пограничникам пришлось применить оружие. Три члена украинских экипажей получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Катера и буксир были задержаны в 50 километрах от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Как отреагировал Киев

Президент Украины Петр Порошенко как верховный главнокомандующий созвал Военный кабинет в составе главы правительства, министров иностранных дел и обороны, руководителей силовых ведомств и администрации президента. Кабинет рекомендовал ввести в стране военное положение, соответствующий вопрос был немедленно вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

СНБО согласился с предложением Порошенко. Окончательное решение примет Верховная рада. Особый правовой режим устанавливается на 60 суток. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что военное положение необходимо "для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности". Вооруженные силы Украины и подразделения СБУ приведены в полную боевую готовность.

Почему Порошенко пришлось успокаивать украинцев

Порошенко сразу же прокомментировал ситуацию, фактически признав, что Киев не намерен предпринимать серьезных шагов. "Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди", — сообщил президент, подчеркнув, что получил сотни звонков от желающих немедленно выступить на "защиту государства".

Верховный главнокомандующий также особо отметил, что чрезвычайный правовой режим "не означает объявления войны". "Он вводится исключительно для обороны Украины", — объяснил Порошенко украинцам.

© Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве © Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве

Киев попросил о помощи другие страны

Киев рассчитывает на международную поддержку в данном инциденте. "Обращаемся к странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, в страны ЕС, до участников Нормандского формата, чтобы скоординировать эффективные действия по защите Украины", — написал Порошенко в твиттере.

МИД Украины назвал случившееся "вооруженной провокацией России". Публикации ведомства в социальных сетях сопровождаются хештегом # Russia attacks Ukraine ("Россия напала на Украину"). Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что он "интенсивно общается с зарубежными друзьями": руководителями дипломатии ЕС и Канады. Каких-либо деталей переговоров не привел.

ЕС и НАТО заняли нейтральную позицию

В комментарии по поводу инцидента представитель НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что Североатлантический альянс следит за событиями в Керченском проливе и находится в контакте с Киевом. Она также обратилась к сторонам конфликта с призывом к "сдержанности и деэскалации".

В подобном примирительном духе выдержано и обращение Европейского союза. Конфликтную ситуацию в Брюсселе описали в подчеркнуто нейтральном тоне: "Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасным образом возросла после инцидента, произошедшего утром между российскими и украинскими кораблями".

Политические последствия военного положения

Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко считает, что объявление военного положения может быть связано с предстоящими в следующем году выборами президента: "Самое простое объяснение — Петр Алексеевич рассматривает возможность введения военного положения и отмены выборов".

Вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед полагает, что "военное положение на всей территории Украины — отличная возможность манипулировать выборами президента и при необходимости ввести немного диктатуры".

С другой стороны, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заверила, что "военное положение не означает автоматической отмены выборов". Она отвергла обвинения Порошенко в том, что тот намерен отменить выборы или повлиять на их исход. "Выборов [Порошенко] не боится", — написала она в социальной сети, назвав при этом главу государства руководителем "воюющей страны".

Ранее Порошенко отказывался вводить военное положение, хотя Киев регулярно обвинял Москву в "агрессивных действиях". Президент объяснял это тем, что в таком случае государство не сможет получать внешнюю финансовую помощь.

Что означает особый правовой режим для Украины

Особый правовой режим дает возможность Киеву вводить военную администрацию вместо гражданской в областях страны. Кроме того, закон "О военном положении" позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы человека и гражданина, "а также права и законные интересы юридических лиц": изымать имущество, объявлять комендантский час. Список возможных ограничений очень широк — вплоть до запрещения "мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий".

Законодательство допускает рассмотрение вопроса "о запрете деятельности политических партий, общественных объединений". Более того, Киев сможет "запрещать (…) передачу информации через компьютерные сети" — то есть блокировать интернет. Фактически особый правовой режим передает все рычаги государственного управления в руки президента.