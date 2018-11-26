Россия соблюдает обязательства по Будапештскому меморандуму, заявил Лавров

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия полностью соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я слышал, что президент (Украины Петр — ред.) Порошенко призвал страны-участницы Будапештского меморандума объединиться для защиты суверенитета Украины – это США, Россия, Великобритания, сама Украина", — сказал Лавров.

Он указал, что Будапештский меморандум касался договоренностей, которые были связаны с отказом Украины от ядерного оружия, которое на ее территории осталось после распада Советского Союза.

"Там есть, действительно, обязательство всех ядерных стран-участников этого меморандума не применять ядерное оружие против Украины, там есть обязательства соблюдать все без исключения принципы ОБСЕ. И мы полностью привержены этим обязательствам", — сказал Лавров.

"Чего нет в этом меморандуме так это обязательства стран, которые его подписали, сносить и молча наблюдать, а то и поддерживать антиконституционные вооруженные государственные перевороты. И принципы ОБСЕ, под которыми в рамках Будапештского меморандума подписалась, в том числе и Украина, категорически запрещают смену власти наподобие той, которая произошла в Киеве в феврале 2014 года", — сказал Лавров.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

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