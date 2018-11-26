Лавров: нынешняя конфронтационность в мире не носит фатального характера

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Россия считает, что нынешняя конфронтационность в мире не носит фатального характера, и надеется, что здравый смысл в западных столицах возьмет верх, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам 12-го "Европейского русского форума" в Европарламенте.

"Со своей стороны убеждены, что нынешняя конфронтационность не носит фатального характера. Для этого в западных столицах должны отказаться от геополитических игр с "нулевой суммой" и приступить, наконец, к выполнению взятых на себя в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО обязательств по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности", — говорится в обращении, которое зачитал на форуме постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Надеемся, что здравый смысл в итоге возьмет верх. Ведь при всем расхождении позиций мы несем совместную ответственность за благополучие будущего нашего континента", — отмечается в обращении.

В понедельник в Европарламенте проходит экспертный "Европейский русский форум", посвященный тематике "Эскалация отношений между Западом и Россией: будущее Европы в случае военного конфликта".