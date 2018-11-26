В МИД Казахстана заявили о поддержке мер по деэскалации в Азовском море

АСТАНА, 26 ноя — РИА Новости. Казахстан будет поддерживать меры по деэскалации напряжённости в Азовском море, призывает стороны проявить максимум ответственности, заявил в понедельник замглавы МИД республики Ержан Ашикбаев.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Эта ситуация находится в фокусе нашего внимания. Мы занимаем сбалансированную позицию, призываем стороны проявить максимум ответственности, не допускать эскалации напряжённости. Необходимо, прежде всего, восстановить доверие. Считаем необходимым разработку механизмов по предотвращению и урегулированию подобных инцидентов", — сказал Ашикбаев журналистам.

Он подчеркнул, что "Казахстан будет поддерживать все меры, направленные на деэскалацию напряженности".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



