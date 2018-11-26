Ни одно из предложений России по ДРСМД не отозвано, заявили в МИД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ни одно из предложений России по ДРСМД, в том числе по приданию ему многостороннего характера, не отозвано и остается на столе, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу подтвердить, что ни одно из предложений, которые на протяжении лет выдвигались Россией применительно к усовершенствованию ДРСМД, в том числе приданию ему многостороннего характера, ни одно из них не было отозвано, они все на столе",- сказал Рябков на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.