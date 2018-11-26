БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Некоторые страны, которым не терпится стать "снова великими", идут на слом системы контроля над ядерными вооружениями и стратегической безопасности, но мериться размерами "красных кнопок" и проверять друг друга на прочность – глупо и опасно, заявил в понедельник, выступая в Брюсселе на Европейском русском форуме, постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Россия заявляла о своей заинтересованности в том, чтобы ДРСМД был сохранен.

В понедельник в Европарламенте проходит "Европейский русский форум", посвященный тематике "Эскалация отношений между Западом и Россией: будущее Европы в случае военного конфликта".

"Заявленная тема нынешнего Европейского русского форума, звучит, конечно, несколько тревожно. Тем более грустно размышлять на тему эскалации и рисков военного конфликта при том, что все мы в Европе, казалось бы, должны были твердо усвоить горькие уроки Первой и Второй мировых войн, после завершения которых мы надеялись, что больше подобные катастрофы не повторятся никогда", — сказал собравшимся Чижов.

"Однако в 2018 году, спустя 100 лет после окончания Первой мировой войны, некоторые страны мира, которым не терпится стать "снова великими", не задумываясь, идут на слом кропотливо и не без труда выстроенной системы контроля над ядерными вооружениями и стратегической безопасности, выходят из эффективно работавшей иранской "ядерной сделки" и в нажимном ключе требуют от партнеров по НАТО всё наращивать финансирование военных расходов альянса", — отметил он.

Чижов также обратил внимание, что уже и Евросоюз, который зародился как торгово-экономическое объединение "вовсю развивает военно-политическую составляющую своего внешнеполитического инструментария".

"Наша страна на протяжении нескольких десятилетий участвовала в гонке вооружений и все нужные выводы из этого опыта извлекла. Меряться размерами "красных кнопок", проверять друг друга на прочность – глупо и опасно. Безопасность, в том числе европейскую, можно укреплять только сообща, блоковый подход к ее обеспечению, в этом мы глубоко убеждены, – это подход ущербный", — подчеркнул Чижов.

По его словам, "велосипед в этой области изобретать не нужно, принципы неделимости безопасности и недопустимости укрепления своей безопасности за счет безопасности других, неоднократно прописаны в документах ОБСЕ, в которой мы все с вами состоим".