МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. России необходимо поднять тему провокации в Керченском проливе на площадках ПА ОБСЕ и МПС, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Необходимо принимать реальные меры на международных площадках, чтобы подобные инциденты стали в будущем невозможными. Я думаю, что мы везде будем говорить о том, что имела место такая провокация. Уверен, что и в ПА ОБСЕ, и в МПС мы будем поднимать эту тему, ситуация вопиющая. Наши оппоненты специально провоцируют нас на агрессию. Но мы такой роскоши тем, кто хотел бы использовать это против России в ООН и других площадках, не дадим, безусловно", — сказал Слуцкий на форуме ЮНЕСКО "Наука на благо человечества", который открылся в понедельник в Москве.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>