В МИД заявили, что поднимали вопрос о провокациях Киева со странами Запада

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 7 сентября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 7 сентября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва предупреждала Киев о недопустимости провокационных действий в Азовском море, поднимала этот вопрос с зарубежными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы говорим о том, что провокация была заранее спланирована. Кстати, об этом можно судить было вчера и по заседанию Совета национальной безопасности (Украины), вот это постановочное шоу, которое мы вчера наблюдали. Это комплекс провокационных мероприятий, которые проводила и проводит украинская сторона", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что ситуация в Азовском море нагнеталась последовательно.

"Мы видели, как нагнеталась по нарастающей напряженная ситуация в соответствующей акватории. Мы неоднократно направляли сигналы, делали заявления – они все доступны на сайте МИД – о недопустимости подобных акций, мы давали международно-правовую оценку, правовую оценку соответствующим действиями и, конечно, мы поднимали эти вопросы с нашими зарубежными партнерами, которые, как я сказала, и покровительствуют, а некоторые из них и напрямую подвигают Киев к подобным действиям", — заявила Захарова.

Он напомнила, что в понедельник в 19.00 по мск по инициативе России пройдет заседание Совета безопасности ООН в связи с последними событиями.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>