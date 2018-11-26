Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российского посольства

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва требует от властей Украины обеспечить безопасность российской дипломатической миссии в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
Ранее поступали сообщения о том, что после акции протеста у посольства России в Киеве в связи с ситуацией в Азовском море сгорел автомобиль с российскими дипномерами. Причины происшествия официально не сообщались.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>