Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российского посольства

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва требует от властей Украины обеспечить безопасность российской дипломатической миссии в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Также я хотела бы сказать, что в связи с поступающей с Украины информацией о действиях радикалов, об их намерении штурмовать российское посольство, о тех акциях, которые происходили сегодня ночью в непосредственной близости от российского посольства, мы требуем от киевских властей незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии во избежание тяжелейших последствий", — заявила она в эфире телеканала " Россия 24 ".

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Ранее поступали сообщения о том, что после акции протеста у посольства России в Киеве в связи с ситуацией в Азовском море сгорел автомобиль с российскими дипномерами. Причины происшествия официально не сообщались.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>