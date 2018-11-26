МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. США не предъявили России ни одного реального доказательства о нарушении Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Из трех запрошенных Россией несколько лет назад ключевых технических блоков данных, первый, то есть четкое указание на ракету, представлен (США) меньше года назад. Второй, а именно даты пусков, обозначен месяц назад. А третьего и самого главного элемента, связанного с фактологическим обоснованием претензий (к России), мы так и не получили. Таким образом, в ходе пятилетнего обсуждения этой проблемы, нам не было предъявлено ровным счетом ни одного реального доказательства нарушения нами договора", — сказал Рябков на спецбрифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.