МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Осознание опрометчивости намерения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в мире растет, так как такое решение несет риски для глобальной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"После публичных заявлений президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона в одностороннем порядке выйти из ДРСМД к данному сюжету приковано пристальное внимание политиков, дипломатов, других профильных экспертов и международного сообщества. В мире растет осознание рисков и угроз, которое данное опрометчивое решение способно повлечь не только для региональной, но и в целом для глобальной международной безопасности и стабильности", — сказал Рябков на спецбрифинге.

Ранее президент США сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.