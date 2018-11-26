БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. США и ряд стран Запада нагнетают напряженность вблизи границ РФ, в результате усугубляется атмосфера стратегической неопределенности, возникают ситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам 12-го Европейского русского форума в Европарламенте.

В понедельник в Европарламенте проходит экспертный "Европейский русский форум", посвященный тематике "Эскалация отношений между Западом и Россией: будущее Европы в случае военного конфликта".

"Актуальность темы нынешнего заседания невозможно переоценить. Безрадостное положение дел в Евроатлантике – прямое следствие узкокорыстной линии по расширению Североатлантического альянса, созданию новых разделительных линий в Европе", — говорится в обращении, которое зачитал на форуме постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Сегодня США, ряд других государств Запада продолжают нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ. В результате усугубляется атмосфера стратегической неопределенности, возникают ситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена", — указывается в нем.

"В России исходят из безальтернативности "капитального ремонта" общеевропейского дома по имя его мира и процветания. Рассчитываю, что полезный вклад в эту работу внесет и ваше заседание", — говорится в обращении.

"Ваши встречи стали важной площадкой для развития диалога между широкой общественностью России и государств ЕС. Сегодня, когда российско-есовские отношения далеки от нормальных, такие условия, направленные на поддержание доверия и взаимопонимания между народами, заслуживают уважения", — отмечается в нем.