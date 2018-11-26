США вбрасывают недостоверную информацию по диалогу по ДРСМД, заявил Рябков

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. США вбрасывают недостоверную информацию по диалогу с Россией по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для оправдания своего решения о выходе из договора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас не менее важно представить международной общественности реальную картину происходящего вокруг договора. По нашему убеждению, это имеет принципиальное значение с учетом того, что информационное пространство наполнено недобросовестными интерпретациями, досужими домыслами и откровенно ложными сведениями", — сказал Рябков на спецбрифинге.

"Так в рамках пропагандистской кампании в оправдание своего решения денонсировать ДРСМД американская сторона принялась с еще большим напором обвинять Россию в нарушении договора", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.