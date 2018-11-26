Россия отвергла обвинения США в нарушении положений ДРСМД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия сохраняет полную приверженность договору РСМД, отвергает любые домыслы о его нарушениях со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности. Мы выступаем за сохранение ДРСМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной. В этом контексте готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что мы отвергаем любые домыслы относительного того, что нами якобы были допущены нарушения данного договора" — сказал Рябков на брифинге в понедельник.

"Абсолютно неприемлемы как сами безосновательные голословные обвинения в наш адрес со стороны США, так и та безапелляционная манера, в которой они озвучиваются на публику", — подчеркнул он.