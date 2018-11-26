Во Львове участники митинга перед российским консульством подожгли шины

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Во Львове участники митинга у здания консульства России подожгли шины, передает агентство УНН.

Митингующие протестовали против действий Москвы во время инцидента в Черном море и выступили в поддержку украинских моряков с кораблей, нарушивших накануне российскую границу.

Аналогичная акция прошла в воскресенье и перед российским посольством в Киеве. Митингующие бросали на территорию дипмиссии файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины.

Провокация украинских ВМС

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, решение должна утвердить Верховная рада.