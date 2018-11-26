Во Львове участники митинга перед российским консульством подожгли шины

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Во Львове участники митинга у здания консульства России подожгли шины, передает агентство УНН.
Аналогичная акция прошла в воскресенье и перед российским посольством в Киеве. Митингующие бросали на территорию дипмиссии файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины.
Провокация украинских ВМС
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, решение должна утвердить Верховная рада.