Число погибших при крушении судна в Уганде возросло до 35

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число погибших при крушении судна на озере Виктория в Уганде увеличилось до 35, передает агентство Синьхуа.
"Мы продолжим поисковую операцию до тех пор, пока не получим приказ об остановке. Мы полагаем, это займет около недели", — заявил агентству представитель вооруженных сил страны по телефону.
Судно перевернулось в субботу на озере Виктория. Лодка была перегружена, при вместимости 50 человек на борту находилось 120 пассажиров. На судне находился принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа, брат кабаки (правителя) Буганды Рональда Мутеб, его удалось спасти. До сих пор многие пассажиры числятся пропавшими без вести.