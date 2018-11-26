Число погибших при крушении судна в Уганде возросло до 35

Полиция на месте крушения судна на озере Виктория в Уганде. 25 ноября 2018

Полиция на месте крушения судна на озере Виктория в Уганде. 25 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число погибших при крушении судна на озере Виктория в Уганде увеличилось до 35, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

"Мы продолжим поисковую операцию до тех пор, пока не получим приказ об остановке. Мы полагаем, это займет около недели", — заявил агентству представитель вооруженных сил страны по телефону.

Судно перевернулось в субботу на озере Виктория. Лодка была перегружена, при вместимости 50 человек на борту находилось 120 пассажиров. На судне находился принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа, брат кабаки (правителя) Буганды Рональда Мутеб, его удалось спасти. До сих пор многие пассажиры числятся пропавшими без вести.