Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 20 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 99 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
По информации и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждено два дома и участок газопровода.