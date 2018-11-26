АСТАНА, 26 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в хищениях заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа освобожден от должности, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.

Генеральный прокурор республики Кайрат Кожамжаров в начале ноября сообщил, что Шкарупа подозревается в причастности к хищению 215 миллионов тенге (порядка 580 тысяч долларов) во время работы на посту главы администрации города Сарань в Карагандинской области. Позже стало известно, что Шкарупа арестован.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен на должность вице-министра энергетики Казахстана. Ранее занимавший данный пост Анатолий Шкарупа освобожден от должности согласно поданному заявлению", — говорится в сообщении пресс-службы.

Есимханов с августа 2014 года занимал должность председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Казахстана.

Шкарупа был назначен на должность заместителя министра энергетики Казахстана в начале октября 2018 года. Ранее этот пост занимал Бакытжан Джаксалиев, который был освобожден от этой должности после информации о том, что он подозревается в злоупотреблении полномочиями в ходе приема работ по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны.

В начале марта был также задержан замминистра энергетики Казахстана Гани Садибеков. Его подозревают в том, что по подписанным им фиктивным актам министерство энергетики в 2017 году оплатило завышенные объемы выполненных работ на сумму более 11 миллионов долларов. Из этой суммы, по версии следствия, обналичено и похищено более 3 миллионов долларов, их позднее изъяли в ходе обысков.

Сообщалось, что Джаксалиев и Садибеков находятся под домашним арестом. Таким образом, Шкарупа стал третьим заместителем министра энергетики, в отношении которого начато расследование в текущем году.