США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что США намерены разрешить ситуацию с мигрантами на границе вместе с властями Мексики.

Ранее издание Milenio сообщило, что порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось. Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать мигрантов на родину. Также СМИ сообщали, что американские силовики применяли против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

"Служба таможенного и пограничного контроля наряду с министерством внутренней безопасности, федеральными, местными правоохранительными органами и правоохранительными органами штата и министерством обороны имеют усиленное присутствие вдоль юго-западной границы и на наших пропускных пунктах. Мы продолжаем находиться в тесном контакте с мексиканскими властями и привержены безопасному решению вместе с ними", — написала Нильсен в своем микроблоге в Twitter.

Пограничники США закрыли в воскресенье один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе Сан-Диего, через который идет основной поток беженцев. Информация о закрытии поступила на фоне сообщений СМИ о попытках ряда мигрантов перебраться со стороны Мексики через заграждения на границе с США.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из караванов вернулись на родину или решили остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.