США открыли для движения пешеходов КПП на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Пограничная служба США открыла для движения пешеходов контрольно-пропускной пункт "Сан-Исидро" в районе города Сан-Диего на границе с Мексикой.

Пограничники США закрыли в воскресенье "Сан-Исидро" — один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, через который идет основной поток беженцев.

"Пешеходные переходы Восток и Запад открыты на КПП "Сан-Исидро" в обоих направлениях на север и на юг", — говорится в сообщении управления таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего в Twitter.

Информация о закрытии поступила на фоне сообщений о попытках ряда мигрантов перебраться со стороны Мексики через заграждения на границе с США. Издание Milenio сообщило, что порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось. Американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны при необходимости закроют пункты пропуска на границе для борьбы с нелегальными мигрантами.

Ранее газета Washington Post сообщила, что власти Мексики согласились на предложение администрации Трампа. Согласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" (Remain in Mexico), желающие попасть в США через южную границу мигранты будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища. Однако сенатор от партии "Морена" и будущая глава МВД Мексики (с 1 декабря) Ольга Санчес Кордеро опровергла эту информацию.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.