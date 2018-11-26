МВД Мексики пообещало депортировать пытавшихся прорваться в США мигрантов

МЕХИКО, 26 ноя — РИА Новости. Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать на родину мигрантов из центральноамериканских стран, которые попытались в воскресенье прорваться на территорию США.

Портал Milenio сообщает, что порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось. Американские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов.

"Национальный институт миграции (Мексики) намерен депортировать тех, кто попытался насильно попасть (в США). Те, кого нам удалось идентифицировать, будут депортированы, они нарушили мексиканский закон. Действовать мы будем жестко", — приводит Milenio заявление Наваррете.

По словам министра, в ходе этой попытки прорыва раненых среди мигрантов не было.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из караванов вернулись на родину или решили остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.