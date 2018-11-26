ТАЛЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Парламент Эстонии на экстренном заседании в понедельник проведет первое чтение проекта заявления "О Глобальном договоре ООН о миграции", который вызвал правительственный кризис, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Ранее министрам на заседании правительства не удалось прийти к единому мнению в вопросе договора о миграции, поскольку против его одобрения выступили члены кабинета от партии "Отечество". Это поставило под сомнение единство правящей коалиции, в которую кроме "Отечества" также входят Центристская и Социал-демократическая партии, и привело к правительственному кризису.

Позже Социал-демократическая партия выступила с предложением предоставить парламенту принятие решения по договору. Это одобрили и в Центристской партии, а также президент Керсти Кальюлайд и премьер Юри Ратас. Решение об одобрении миграционного пакта ООН будет приниматься простым большинством голосов. Входящие в правящую коалицию Центристская и Социал-демократическая партии намерены одобрить присоединение Эстонии к миграционному пакту ООН.

Партия "Отечество" заявила, что не поддержит пакт ООН. Против поддержки выступают также оппозиционная Свободная партия и Консервативная народная партия. Крупнейшая оппозиционная Реформистская партия сообщила, что может поддержать миграционный пакт, если будут учтены предложенные ими поправки.

В пятницу парламентская комиссия по иностранным делам одобрила ряд внесенных оппозицией поправок и направила документ для дальнейшего обсуждения в парламент. Комиссия, в частности, поддержала предложение фракции Реформистской партии четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство республики.

Таким образом, как отмечают эстонские СМИ, в случае одобрения парламентом документа вместе с внесенными поправками, он может отправиться назад в правительство, которое ранее не смогло выразить свое отношение к договору о миграции, поскольку для принятия решения необходимо согласие всех министров от партий, входящих в правящую коалицию, а партия "Отечество" решительно выступает против одобрения договора ООН.

Всемирный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле 2018 года всеми государствами — членами ООН, кроме США. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Договор планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).