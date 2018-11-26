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В мире

Украину в НАТО не приглашали. Но Киев все равно меняет конституцию

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© AFP 2018 / Yuri Dyachyshhyn Женщины в национальных украинских костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в селе Старычи Львовской областиЖенщины в национальных украинских костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в селе Старычи Львовской области
© AFP 2018 / Yuri Dyachyshhyn

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Верховная рада Украины приняла в первом чтении поправки в Конституцию, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Ни в ту, ни в другую организацию Киев на правах полноценного членства не приглашали. Основной закон страны меняют с другой, гораздо более реалистичной целью.

Остаточне прощавай

Представленный Порошенко законопроект поддержали 311 депутатов Рады. Согласно предложению, конституция должна быть дополнена вставками о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины" и упоминанием о "стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства" в ЕС и НАТО. Гарантом всего этого назван президент Украины. Кроме того, проект изменений Основного закона исключает возможность аренды военных баз на Украине другими государствами.

Ранее Конституционный суд страны счел, что этот проект не противоречит основному закону. А Порошенко лично явился в парламент, чтобы представить документ. Он объяснил, почему в конституции будут упомянуты и Евросоюз, и НАТО: "У этих двух организаций несколько разные цели, но общие ценности. И критерии членства, которых нам еще предстоит достичь, очень и очень похожи".

Президент Украины не стал обозначать горизонты событий. "Присоединение к ЕС и Североатлантическому альянсу на самом деле очень амбициозная задача, и выполнить ее настолько непросто <…> Настолько непросто, что было бы неправильно обещать конкретные сроки", — рассудил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Порошенко не стал обещать конкретные сроки вступления Украины в НАТО

Три года назад, в 2015-м, он неосторожно обмолвился, что процесс вступления в НАТО займет "по меньшей мере шесть-семь лет". "Когда мы будем готовы, проведем референдум и спросим народ, желает ли он членства в альянсе", — сказал тогда Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Срок близится, но Киев не продвинулся по объявленному стратегическим пути ни на шаг. И критики украинского президента постоянно ему это припоминают.

Представляя законопроект депутатам, Порошенко не забыл и о Москве, пообещав расстаться с соседом "окончательно и бесповоротно". Подобные заявления он делал не раз, поэтому очередное "остаточне прощавай" (последнее прощай) воспринимается с иронией даже на Украине.

Или НАТО, или балалайки

О том, что стремление Украины в НАТО надо закрепить на законодательном уровне, политики в Киеве говорят давно. В 2017-м спикер Рады Андрей Парубий выступил с инициативой включить членство в Альянсе в список приоритетов внешней политики. "НАТО — это единственная сила в мире, которая способна остановить агрессивную путинскую Россию", — объяснил председатель украинского парламента.

Военнослужащие Украины на параде. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады рассказал, почему Украина не сможет стать членом НАТО

Заместитель Парубия — Ирина Геращенко — тогда же призвала "не бояться раздразнить Москву, потому что она нас все равно никогда не оставит в покое". "Или мы будем идти в НАТО, или будем признаваться в любви балалайкам", — стращала она украинцев.

Рада уже предпринимала шаги по закреплению в конституции стремления в НАТО. В декабре 2014-го, также с подачи президента, приняли закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Порошенко объявил нейтралитет страны "стратегической и кардинальной ошибкой, приведшей в итоге к развалу украинской армии".

Тем самым парламент отменил положения декларации независимости еще Украинской ССР, принятой в 1990 году: "стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках".

© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 ноября 2018

В том же законе 2014 года утверждался курс на вступление в Североатлантический альянс. Обоснование традиционное: "агрессия Российской Федерации против Украины" и "незаконная аннексия Автономной Республики Крым".

"Не предназначены для входа"

В самой НАТО устремления Киева не вызывают поддержки. В октябре министра обороны Украины Степана Полторака не пустили на встречу глав военных ведомств альянса. На просьбу украинской стороны канцелярия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ответила отказом. "Главное, что письмо не осталось без ответа", — оптимистично прокомментировали ситуацию в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Киев и Евросоюз смотрят в разные стороны: провал саммита Украина-ЕС

В целом официальные структуры в Брюсселе воздерживаются от однозначных заявлений, но европейские политики высказываются прямо. В мае глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли сообщил следующее: "Турция и балканские страны — единственные, кто ведет переговоры о присоединении к Европейскому союзу. У них есть четкая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС". Дипломат объяснил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом должно способствовать интеграции, но о вступлении речь не идет. "Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС", — признал Мингарелли.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС и Украины в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС и Украины в Брюсселе

В августе 2017-го глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед европейскими послами, заявил, что Киев не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО: "На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать". В январе того же года бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон сказал, что Украину и Грузию не ждут в организациях. "Нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО", — отметил он.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев может разрешить странам НАТО размещать на Украине базы, считают в Раде

"Европейские и евроатлантические партнеры не делали в последнее время значительных шагов навстречу и не приглашали Украину к вступлению в ЕС или НАТО", — комментирует РИА Новости глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Наоборот, полагает он, чувствуется скептицизм и усталость от украинской тематики. Поэтому объективных оснований для внесения изменений в конституцию нет.

Золотарев объясняет, что изменение основного закона, как и очередное "остаточне прощавай" Порошенко, рассчитано только на украинскую аудиторию. "Порошенко торопится закрепить за собой славу наибольшего патриота и наибольшего противника Кремля: ведь в этой электоральной нише достаточно жесткая конкуренция. С другой стороны, дискуссию с оппонентами всегда можно свести к выяснению позиций по ЕС и НАТО", — продолжает эксперт.

"На этом фоне законопроект имеет исключительно внутреннее значение — точно так же, как закон, объявляющий Россию страной-агрессором. Пока это не признано на международном уровне, такие формулировки останутся "хотелками" украинской власти", — делает вывод политолог.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ар Славински
Бывают такие девушки, что сами в постель прыгают - просить не надо.
08:38
26.11.2018
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Oleg Serebryakov
Сколько ж мусора придётся убирать и сколько руин восстанавливать, когда эту нечисть сметут?
08:17
26.11.2018
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