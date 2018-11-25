Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 260 человек

ТЕГЕРАН, 25 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 260 человек, передает агентство Fars со ссылкой на заявление губернатора Керманшаха Хушанга Базванда.

Ранее сообщалось о 210 пострадавших в трех городах — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.

"Двести шестьдесят человек пострадали в результате землетрясения в трех городах", — заявил губернатор.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.