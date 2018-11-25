В Совфеде прокомментировали проект ЕП о вывозе культурных объектов из Крыма

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия не будет исполнять резолюцию Европарламента по проблемам реституции культурных ценностей, касающуюся вывоза из Крыма предметов искусства, если ее примут, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Польские европарламентарии Косма Злотовский и Анна Фотыга ранее внесли в проект резолюции ЕП по проблемам реституции культурных ценностей поправку, в которой предлагают призвать ЕК принять меры, чтобы остановить "незаконный вывоз" из Крыма предметов искусства.

"Совершенно очевидно, что никакого отношения к вопросу о правовых процедурах перемещения культурных ценностей данная инициатива не имеет… И никакую подобную резолюцию Россия исполнять не будет", — сказал Морозов.

Он отметил, что до возвращения Крыма после референдума в состав России никто в Европарламенте не ставил вопрос о существовании каких-либо проблем с перемещением культурных ценностей в странах Центральной и Восточной Европе. "Чего вдруг появилась сейчас эта тема? Понятно, что это попытка "изящно" прицепить Крым к абсолютно иному вопросу, который давно решен", — убеждён российский сенатор.

Морозов подчеркнул, что ценности, находящиеся в Крыму, имеют российскую юрисдикцию. "Если есть вопросы по конкретным объектам, на которые претендуют граждане других стран, пусть решают эти вопросы в судебном порядке. Но никакого автоматического решения не может быть", — заявил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>