В Иране по меньшей мере 70 человек пострадали в результате землетрясения

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 70 человек пострадали в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление местных властей.

"По меньшей мере 70 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в западной провинции Ирана Керманшахе", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.