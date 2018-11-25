В крымском парламенте считают, что за провокациями ВМС Украины стоят США

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что за провокациями украинских военных кораблей у берегов полуострова стоят США, которые пытаются втянуть Россию в новый конфликт.

"Представить Россию в дурном свете — главная цель этих провокаций. К реальной безопасности Крыма это не имеет никакого отношения, это в чистом виде провокация. Там три украинских корабля, которые ни на что не пригодные. За этим всем стоят американские наши партнеры, которые управляют Украиной. С их подачи все делается, абсолютно в этом убежден. Для них важно втянуть Россию в очередной конфликт", — сказал Константинов журналистам.

По его словам, нужно спокойно относиться к таким провокациям и не поддаваться на какие-то резкие движения. "Будет делаться все возможное, чтобы избежать крайних мер", — подчеркнул Константинов.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.