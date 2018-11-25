В Госдуме прокомментировали проект ЕП о вывозе культурных объектов из Крыма

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Проект резолюции Европарламента, призывающий остановить вывоз Россией культурных объектов с территории Крыма, может привести к началу дискуссии о правомерности перемещения в мире исторического и культурного наследия разных стран, считает член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Ранее польские европарламентарии Косма Злотовский и Анна Фотыга внесли в проект резолюции ЕП по проблемам реституции культурных ценностей поправку, в которой предлагают призвать ЕК принять меры, чтобы остановить "незаконный вывоз" из Крыма предметов искусства. При этом в первоначальном варианте проекта никаких отдельных упоминаний о России и Крыме нет.

"Если сейчас начать говорить о том, что принадлежит Украине, что принадлежит Крыму, что принадлежит России, то, видимо, будет правомерно начать дискуссию о том, насколько правомерно нахождение в Великобритании многочисленных предметов (исторического и культурного) наследия Индии, Египта и многих других стран, насколько правомерно перемещение исторического наследия разных стран и в США, и в Германию", — сказал РИА Новости Шолохов.

Парламентарий отметил, что ни одна из стран в полном объёме никогда не согласится с тем, что все, что присутствует на ее территории и когда-то принадлежало другим цивилизациям, является неправомерно похищенным.

"Я бы сказал, что это абсолютно бесконечная совершенно история, бесконечный конфликт, который в конце концов не приведёт ни к чему. Потому что ни одна из стран в полном объёме никогда не согласится с тем, что все, что присутствует на ее территории и когда-то принадлежало другим цивилизациям, является неправомерно похищенным", — пояснил депутат.

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