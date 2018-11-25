В Швейцарии на референдуме поддержали инициативу о социальных детективах

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье отказались от преимущества национального законодательства над международным, согласились, чтобы страховые компании нанимали частных детективов для проверки законности социальных выплат, а также продолжат спиливать рога своим коровам.

На референдуме в воскресенье на национальном уровне было вынесено три законодательных инициативы. Предложение Швейцарской народной партии (ШНП) "Швейцарское право вместо чужих судей" предполагало закрепление в конституции правового суверенитета Швейцарии и преобладания национального законодательства над международными законами. Противники этой идеи заявляли о том, что в случае принятия инициативы пострадает как минимум 600 международных договоров, которыми связана страна. В итоге "швейцарского брекзита" не получилось, предложение ШНП поддержало чуть выше 33% избирателей, против высказались более 66%.

Вторая инициатива, "О достоинстве сельскохозяйственных животных", касалась предложения не спиливать коровам и другим сельскохозяйственным животным их рога, так как это влияет на здоровье скотины. Предполагалось, что власти также должны будут финансово поддерживать тех фермеров, у кого животные остаются со своими природными рогами. Эта идея также не нашла поддержки у населения. За нее проголосовало всего 45% жителей страны, против — почти 55%.

Третий вопрос на референдуме касался поправки в федеральный закон "Об основах законодательства Швейцарской Конфедерации в сфере социального обеспечения". Речь шла о предоставлении компаниям социального страхования права нанимать частных детективов, чтобы те проверяли, законно ли человек получает социальные выплаты или совершает страховой подлог. Противники данной идеи заявляли о том, что принятие поправки будет означать вмешательство в частную жизнь, однако в реальности на детективов накладываются определенные ограничения. Поправку поддержали почти 65% швейцарцев.