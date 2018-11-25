Латвийский журналист рассказал о грубом задержании полицией безопасности

РИГА, 25 ноя – РИА Новости. Латвийский журналист Юрий Алексеев, который был задержан полицией безопасности на 48 часов, назвал действия сотрудников ПБ грубыми, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее полиция безопасности задержала известного латвийского журналиста Юрия Алексеева. Суд отказался выдать санкцию на его арест, сообщил РИА Новости в воскресенье правозащитник Владимир Линдерман, который присутствовал на заседании суда.

"Это было во второй половине дня (пятницы), вдруг выключилось электричество. Я открываю входную дверь, а с другой стороны стоят трое человек — следователь и двое мужчин в масках. Повалили на землю. Говорят, что полиция безопасности. Провели очень грубый обыск, опять все компьютеры и цифровые носители изъяли. Потом забрали на улицу Кр. Барона 99, допросили и посадили в камеру", — рассказал Алексеев журналистам после освобождения.

По словам Алексеева, он находился в одной камере с наркоманом, однако в целом эти два дня он провел весело.

"Эти два дня я провел в следственном изоляторе, в камере. На синем матрасе, моим соседом по камере оказался наркоман, у которого началась ломка. Плохо спал я эти дни. Но было весело, сейчас подъехал к дому, наконец, и буду отдыхать", — заявил он.

Уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, которые власти страны считают националистическими. По месту жительства Алексеева полиция безопасности Латвии провела несколько обысков, в ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Полиция безопасности утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.