МВД Украины призвало протестующих автомобилистов не действовать радикально

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины призвало владельцев автомобилей с европейскими номерами, протестующих на украинско-польской границе, не прибегать к радикальным действиям.

В воскресенье на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев.

В воскресенье Луцкий пограничный отряд Украины заявил, что владельцы автомобилей с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. Позже погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропусках на западной границе из-за акций протеста.

"МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям", — говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, очереди на границе образовались в связи с нечеткостью новых таможенных процедур. МВД создало рабочую группу "для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска".

Владельцы машин на еврономерах ранее также проводили массовые акции протеста на Украине, выступая против новых законов по растаможиванию автомобилей. Президент страны Петр Порошенко в пятницу подписал законы, которые, как ожидается, урегулируют налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизят акцизы на их ввоз в страну.