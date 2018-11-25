Трамп призвал Мексику не позволить мигрантам добраться до границы с США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Мексику не позволить каравану мигрантов дойти до южной границы Соединенных Штатов, а страны, откуда они родом, не допускать формирование этих караванов.

"Будет очень разумно, если Мексика остановит караван (мигрантов) раньше, чем он дойдет до нашей южной границы, или если страны, откуда мигранты родом, не допустят формирование (караванов)", — заявил Трамп в Twitter.

По его словам, страны, откуда мигранты родом, "выбрасывают" некоторых из них в США. При этом Трамп отметил, что проблемы с мигрантами создали члены Демократической партии.

Ранее сообщалось, что власти Мексики согласились на предложение администрации Трампа. Согласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" (Remain in Mexico), желающие попасть в США через южную границу мигранты будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища. Однако сенатор от партии "Морена" и будущая глава МВД в правительстве президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (вступает в должность 1 декабря) Ольга Санчес Кордеро опровергла эту информацию.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.