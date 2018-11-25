МИД Чехии начал диалог с Россией о сокращении персонала посольства в Праге

ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. МИД Чехии ведет диалог с российской стороной о количестве дипломатов в посольстве РФ в Праге, а также о снижении числа машин, используемых диппредставительством, сообщил в воскресенье глава МИД Томаш Петршичек порталу Novinky.
В будущем, по словам Петршичека, мог бы быть решен и вопрос о количестве российских дипломатов и, главным образом, недипломатического персонала в Праге, "которое отвечало бы масштабам такой страны, как Чехия".
"Мы были бы не рады, если бы это парализовало работу нашего посольства в Москве", — подчеркнул глава МИД, подразумевая возможные ответные меры со стороны России на ожидаемое его ведомством снижение персонала в посольстве РФ в Праге, написал портал Novinky.