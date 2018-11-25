Толстой назвал Порошенко "президентом войны" после провокаций ВМС Украины

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заход украинских судов в территориальные воды РФ — это попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе, провокация в очередной раз доказывает, что глава украинского государства Петр Порошенко – "президент войны", и ждать при нем мира не приходится, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Заход украинских судов в территориальные воды Российской Федерации — это наглая провокация со стороны Украины, попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе. По всей видимости, это сделано киевскими властями для того, чтобы способствовать эскалации ситуации, и лишний раз доказывает, что Порошенко — это президент войны. Мира при нем ждать не приходится — ни на Донбассе, ни где бы то ни было", — написал Толстой на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что если это такой предвыборный ход, то он погубит человека, который рассчитывает приобрести популярность за счёт военного конфликта с Россией.

"Марионеточные украинские власти не могут понять одного: они заигрались, а в погоне за политическими рейтингами и удовлетворением собственных политических амбиций киевские власти ходят по лезвию, в условиях сегодняшней нестабильности в мире рискуя развязать большой военный конфликт. Ясно одно — Россия не допустит военных провокаций в своих территориальных водах", — заключил депутат.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>