Лейбористы проголосуют против сделки с ЕС о Brexit, подтвердил Корбин

ЛОНДОН, 25 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лейбористы в парламенте не поддержат предлагаемое британским правительством и согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, так как считают его условия неприемлемыми, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.

Ранее в воскресенье премьер Тереза Мэй заявила, что правительство проведет переговоры с парламентской оппозицией для того, чтобы убедить ее поддержать предлагаемый документ. На прошлой неделе лейбористы заявляли, что не намерены голосовать за соглашение при рассмотрении в палате общин.

"Это неприемлемая для страны сделка. Она — результат жалкого провала на переговорах, она делает нас худшим местом в мире. Она дает нам меньше возможностей в определении нашего будущего, а также ставит под угрозу наши рабочие места и стандарты жизни. Вот почему лейбористы будут возражать против этой сделки в парламенте", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Корбина, выпущенном в ответ на выступление Мэй после встречи с лидерами стран ЕС.

Лидер оппозиции заявляет, что лейбористы объединятся с другими партиями для того, чтобы исключить вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения, а также реализовать альтернативный план, по которому Британия могла бы вернуться за стол переговоров с Брюсселем.

"Он (план) включает постоянное членство Британии в таможенном союзе, прочный единый рынок, гарантии соблюдения прав работников, потребителей и соблюдение мер по защите окружающей среды", — говорится в заявлении.

В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии. Итоговые слушания по документу пройдут в декабре.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года, даже если парламент не утвердит предложенный премьером документ.