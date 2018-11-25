В Госдуме заявили, что Британию ожидает болезненная адаптация после Brexit

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Великобританию ожидает болезненный период адаптации к новым условиям, а отношения Лондона с Европой приобретут напряженный характер, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил в Twitter , что остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

"Как бы ни разрешилась ситуация, Британию ожидает болезненный период адаптации к новым условиям, которые отягощает своей деструктивной деятельностью правительство (премьера Терезы — ред.) Мэй. Очевидно, что отношения Лондона с остальной Европой на длительную перспективу приобретут напряженный характер, несмотря на заверения с обеих сторон сохранить тесное сотрудничество", — передает слова Железняка его пресс- служба.

Парламентарий уточнил, что для Лондона соглашение носит невыгодный и финансово затратный характер.

"Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit, поскольку документ отвечает в первую очередь интересам Союза. При этом в соглашении осталось много белых пятен, которые останутся проблемами на весь переходный период после выхода Великобритании. Для Лондона соглашение носит явно невыгодный и финансово затратный характер", — пояснил депутат.