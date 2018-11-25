Президент Уганды рассказал подробности о затонувшем на озере Виктория судне

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что судно, в результате крушения которого на озере Виктория погибли 30 человек, было не застраховано, и на нем находилось вдвое больше пассажиров, чем позволяет его вместимость.

"От имени всех угандийцев выражаю соболезнования семьям людей, погибших в инциденте на озере Виктория. Согласно предварительной информации, это, по всей видимости, было частное, незарегистрированное, нелицензированное и, вероятно, незастрахованное судно", — заявил президент в Twitter.

По его словам, "лодка была перегружена, так как при максимальной вместимости в 50 человек, на борту находились 120 пассажиров". Мусевени отметил, что на лодке была вечеринка с музыкой, из-за которой пассажиры могли не услышать экстренные команды капитана судна.

Президент отметил, что владельцем судна был "кто-то по имени Темпла Биссасе" и его жена, которые, скорее всего, погибли в результате крушения. Судно следовало с одного частного пляжа на другой.

Lake Victoria boat tragedy: The search and rescue operation underway. UPDF and UPF marine units are retrieving more bodies https://t.co/KFk3mKMWMe #MonitorUpdates pic.twitter.com/3SEX2l0TZA — Daily Monitor (@DailyMonitor) 25 ноября 2018 г.

"Очевидно, что владельцам и управляющим судном будут предъявлены обвинения в преступной халатности и непреднамеренном убийстве, если они еще не были наказаны за свою ошибку гибелью в инциденте", — заявил президент.

Судно перевернулось в субботу на озере Виктория. На судне находился принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа, брат кабаки (правителя) Буганды Рональда Мутеб, его удалось спасти. До сих пор многие пассажиры числятся пропавшими без вести.