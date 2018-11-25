Депутат назвал маневры Украины в Черном море спектаклем для Запада

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Действия ВМС Украины в Черном море разыгрываются для западного зрителя, чтобы представить РФ в негативном свете, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Русофобские маневры Украины уже не вызывают удивления, только лишний раз доказывают, что весь этот спектакль разыгрывается для западного зрителя в надежде представить нашу страну в негативном свете. Все это печальным образом походит на известную басню Крылова — "ай моська, знать она сильна, что лает на слона", — цитирует Железняка его пресс-служба.

"Киев постоянно генерирует поводы для того, чтобы вынудить нашу страну на ответные шаги и тут же заявить об агрессии со стороны России… Украина в свойственной ей манере устраивает новые антироссийские провокации, теперь намеренно направляя свои так называемые военные корабли в российскую акваторию. Следом стоит ожидать подготовленные Западом призывы к России не нагнетать обстановку в регионе", — добавил депутат.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.